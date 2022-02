https://it.sputniknews.com/20220201/sanremo-2022-la-canzone-italiana-torna-allariston-con-25-canzoni-in-gara-14862120.html

Sanremo 2022, la canzone italiana torna all’Ariston con 25 canzoni in gara

Sanremo 2022 sarà il Festival della canzone italiana dei record? Presto per dirlo, ma questa sera, martedì 1° febbraio, all'Ariston partirà la competizione... 01.02.2022

2022-02-01T09:10+0100

2022-02-01T09:10+0100

2022-02-01T09:24+0100

La 72^ edizione del Festival della canzone italiana vedrà in gara 25 artisti, tra cui Gianni Morandi, Giusy Ferreri, Mahmood con Blanco, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Noemi, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Irama e tanti altri.Anche quest’anno il direttore artistico e conduttore di Sanremo sarà Amadeus, accompagnato dalla “mina vagante” Fiorello, che lo accompagnerà, disturberà e salverà nei momenti più drammatici e significativi che il Festival della canzone italiana sempre riserva.Accanto ad Amadeus, ben 5 co-conduttrici donne, che gli faranno da spalla nelle 5 serate del Festival di Sanremo 2022. E saranno (in ordine d'apparizione):E se la Ferilli è tra le più attese sul palco dell’Ariston, l’attrice Ornella Muti è quella che ha fatto discutere di più, per via di una multa dal Teatro di Pordenone. Questo vorrebbe che parte del compenso che l’attrice riceverà dalla Rai venga inviata al teatro per completare il pagamento: mancano all’appello 15mila euro.Non mancheranno i super ospiti, e come primi citiamo i Måneskin. Per loro il 2021 è stato un anno straordinario: dopo avere vinto il Festival, hanno vinto anche l’Eurovision e sono stati acclamati negli Stati Uniti, dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stone.Laura Pausini sarà presente sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, e qui probabilmente annuncerà di essere tra le conduttrici dell’Eurovision song contest 2022, previsto nel mese di maggio a Torino.Mercoledì 3 febbraio è atteso Checco Zalone, mentre tra gli ospiti musicali avremo al teatro di Sanremo Cesare Cremonini e i Meduza e ancora gli attori Luca Argentero, Raul Bova, che sostituisce Terence Hill nei panni di Don Matteo, e ancora Anna Valle.Super ospiti italiani e zero stranieri anche in questa edizione di Sanremo 2022, ma l’ultima sorpresa la riservano Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che saranno in collegamento dalla crociera Costa Toscana e non è ancora chiaro cosa faranno, proprio come Fiorello.

