Petrolio: calano i prezzi dei futures, ma benzina alle stelle in Italia

Petrolio: calano i prezzi dei futures, ma benzina alle stelle in Italia

Questo pomeriggio, i prezzi mondiali del petrolio sono in flessione. Contemporaneamente, gli investitori hanno deciso un approccio più prudente, in vista del... 01.02.2022

A partire dalle 11:44, ora italiano, il prezzo dei futures di aprile per il petrolio greggio Brent registra un calo dello 0,49%, fino a 88,82 dollari al barile, mentre il calo dei futures di marzo per il pretrolio WTI è dello 0,48%, fino a 87,73 dollari.Gli investitori si sono mostrati attendisti, in vista della riunione dell'OPEC+ in programma mercoledì. In questo giorno, i paesi produttori dell'alleanza decideranno quale sarà la produzione di marzo. I mercati ritengono che continueranno ad aumentare la loro produzione totale mensilmente, con l'obiettivo dei 400mila barili al giorno estratti mediamente.Inoltre, nella notte tra martedì e mercoledì, l'American Petroleum Institute (API) pubblicherà le statistiche settimanali sulle riserve petrolifere negli Stati Uniti. I dati ufficiali del Dipartimento dell'Energia saranno pubblicati mercoledì. Gli analisti si aspettano un aumento delle scorte di 1,8 milioni di barili.Queste notizie arrivano sullo sfondo del caro-benzina, che sta colpendo le tasche degli italiani, a seguito del recente balzo delle quotazioni petrolifere: nelle stazioni di rifornimento, la benzina servita è ormai ad un passo dai 2€, dal momento che costa 1,905 euro al litro di media, mentre al fai da te costa 1,779 euro. Passando al prezzo del gasolio, il fai da te costa mediamente 1,653 euro al litro, mentre quello servito costa 1,784 euro al litro di media.

