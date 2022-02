https://it.sputniknews.com/20220201/per-loms-prematuro-parlare-di-vittoria-sul-covid-14869951.html

Per l'Oms "prematuro" parlare di vittoria sul Covid

Per l'Oms "prematuro" parlare di vittoria sul Covid

Il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito i vari Paesi che è ancora troppo presto per annunciare la vittoria sul Covid-19 o... 01.02.2022, Sputnik Italia

Le parole di Ghebreyesus arrivano nel giorno in cui la Danimarca è diventata il primo Paese della Ue a revocare tutte le sue restrizioni interne contro la diffusione del coronavirus, nonostante il numero record di casi della variante Omicron, più contagiosa ma meno aggressiva, così come altri Paesi hanno intrapreso azioni simili. Il direttore dell'Oms ha sottolineato che da quando Omicron è stato rilevato per la prima volta nell'Africa meridionale 10 settimane fa, quasi 90 milioni di casi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, più che in tutto il 2020. Nonostante la nuova variante sia nota per essere più mite, ha sottolineato che "stiamo iniziando a vedere un aumento molto preoccupante dei decessi nella maggior parte delle regioni del mondo". Pertanto è fondamentale continuare a lottare per fermare la diffusione del virus "senza lockdown ma utilizzando tutti gli strumenti, non solo i vaccini". Infine ha sottolineato la necessità di continuare a monitorare le varianti emergenti, inclusa la sottovariante Omicron BA.2.

