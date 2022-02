https://it.sputniknews.com/20220201/operazione-della-polizia-tedesca-per-studente-armato-in-scuola-ad-amburgo-14866111.html

Amburgo: avvistato giovane armato, la polizia perlustra una scuola

Le forze speciali stanno ora perlustrando la struttura, in quanto non è chiaro se l'aggressore armato sia entrato nell'edificio o vi sia semplicemente... 01.02.2022, Sputnik Italia

"È attualmente in corso una massiva operazione di polizia alla scuola Otto Hahn di Jenfeld, quartiere di Amburgo. L'area attorno alla scuola è chiusa. Un ragazzo armato di pistola è stato visto entrare nell'edificio", riporta un tweet della poliziaIn un altro tweet, le autorità hanno sottolineato che il sopstetto potrebbe essersi diretto a piedi "in direzione della scuola", per poi proseguire oltre.La polizia tedesca rimane in allerta per possibili sparatorie, considerando che solo pochi giorni fa un tiratore solitario aveva aperto il fuoco in un'aula dell'universtità di Heidelberg, ferendo almeno quattro persone. L'aggressore è stato ritrovato senza vita, ma non è chiaro se sia deceduto in uno scontro con gli agenti o per una ferita autoinferta.

