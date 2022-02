https://it.sputniknews.com/20220201/olimpiadi-a-pechino-positivo-al-coronavirus-il-presidente-del-coni-giovanni-malago-14864737.html

Olimpiadi a Pechino, positivo al coronavirus il presidente del Coni Giovanni Malagò

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, gli ha augurato una pronta guarigione. 01.02.2022, Sputnik Italia

Dopo essere arrivato ieri nella capitale cinese, per i Giochi Olimpici invernali, questa mattina al presidente del Coni Giovanni Malagò è stato fatto un tampone, che ne ha rilevato la positività al Covid.In base a quanto riportato dallo stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Malagò è completamente asintomatico e seguirà il protocollo previsto per questi casi dal Comitato Olimpico Internazionale: autoisolamento sotto osservazione medica in una struttura dedicata, in attesa di negativizzarsi.Giovanni Malagò non è l'unico caso di positività al Covid tra le persone di tutto il mondo arrivate a Pechino per prendere parte alle Olimpiadi Invernali, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio. Nelle ultime ventiquattro ore, i contagi accertati sono stati 24, di cui 18 rilevati all'aeroporto, su 1.438 arrivi, e gli altri 6 all’interno della bolla, dove alloggiano atleti ed accompagnatori, su un totale di 63.548 tamponi. Complessivamente il numero dei positivi al Covid legati alle Olimpiadi ha toccato quota 200.

