Mostro marino avvistato al largo del Brasile - Video

La creatura, non ben identificabile, si vede saltare ripetutamente fuori dall'acqua mentre sembra dare la caccia alla barca di un pescatore. 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T23:45+0100

La clip di 47 secondi è stata girata al largo delle coste del Rio Grande do Sul, lo stato più meridionale del Brasile, e, secondo quanto riportato dal Daily Star, mostra una creatura non ben identificata, che sembra dare la caccia al peschereccio di un pescatore locale.Nella sequenza filmata si vede i momenti di ansia, in cui il pescatore viene inseguito dalla creatura marina.La bestia, che emerge dall'acqua circa 10 volte, è appena visibile nella clip, grazie a due punti luminosi che sembrano essere i suoi occhi, e sbuca dall'acqua come un delfino, ma sembra avere un aspetto molto più minaccioso.Il filmato realizzato del pescatore, rimasto anonimo, è diventato in breve tempo virale sui vari social e dà conto della sua fuga disperata dalla creatura che lo stava inseguendo.

