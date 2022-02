https://it.sputniknews.com/20220201/mosca-nega-di-aver-inviato-a-washington-una-risposta-alle-proposte-di-sicurezza-americane-14863240.html

Mosca nega di aver inviato a Washington una risposta alle proposte di sicurezza americane

Mosca nega di aver inviato a Washington una risposta alle proposte di sicurezza americane

Secondo una fonte del ministero degli Esteri russo, Mosca sta ancora preparando la sua risposta alle proposte americane sulle garanzie di sicurezza. 01.02.2022, Sputnik Italia

La Russia non ha ancora inviato un rapporto, in risposta agli Stati Uniti sul tema delle garanzie di sicurezza, ha dichiarato martedì il viceministro degli Esteri Alexander Grushko.Secondo una fonte del ministero degli Esteri, la risposta da parte di Mosca è ancora in fase di preparazione.Mosca, nel mese di dicembre 2021, nel pieno delle incalzanti tensioni in Ucraina, aveva pubblicato una bozza di accordi. Sebbene queste proposte includano restrizioni al dispiegamento di truppe e missili per entrambe le parti, la Russia ha specificamente richiesto garanzie che la NATO non si espanda verso est, includendo l'Ucraina e la Georgia, e che non crei nuove basi vicino al confine del paese. Commentando la risposta degli Stati Uniti alle proposte di garanzia, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha sottolineato che la questione principale - l'espansione della NATO - è rimasta senza risposta.Intanto, continua la polemica sull'Ucraina, visto che Washington accusa Mosca di pianificare un'invasione del Paese. La Russia, tuttavia, nega tutte le affermazioni, accusando agli Stati Uniti e ai suoi alleati di che la questione "dell'invasione" è pura esagerazione, perché la NATO vuole schierare più truppe vicino al confine russo.

