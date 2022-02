https://it.sputniknews.com/20220201/lega-matteo-salvini-incassa-la-fiducia-del-consiglio-federale--14872092.html

Lega, Matteo Salvini incassa la fiducia del Consiglio Federale

Lega, Matteo Salvini incassa la fiducia del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale della Lega approva all'unanimità la linea del segretario, che ottiene la piena fiducia nonostante i mal di pancia tra esponenti e la base... 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T19:42+0100

2022-02-01T19:42+0100

2022-02-01T19:42+0100

italia

matteo salvini

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458239_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_804c64d2eea02f5dcbbcdc685f7db260.jpg

Sembra essere tornata la calma dopo le polemiche interne nella Lega a seguito della rielezione alla presidenza della Repubblica di Mattarella e al fallimento di Matteo Salvini e del centrodestra di far vincere un candidato del proprio schieramento al Quirinale.Il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità la linea di Salvini, che ha così ottenuto la fiducia del partito.Arrivando al Consiglio, Salvini aveva sottolineato la compattezza della Lega durante la votazione per il presidente della Repubblica, così come aveva rilanciato l'idea di una federazione del centrodestra sul modello del partito repubblicano americano.Se l'elezione del capo di Stato ha riavvicinato la Lega con Forza Italia, d'altra parte sembra aver provocato una frattura difficile da recuperare con Fratelli d'Italia, unica forza del centrodestra che fino alla fine non ha ceduto, rifiutandosi di votare per Mattarella.Sergio Mattarella è stato rieletto capo di Stato all'ottavo scrutinio col consenso di tutte le forze che sostengono il governo Draghi. Giovedì 3 febbraio, a sette anni di distanza dal primo, è atteso il suo secondo discorso di insediamento. Tra i punti fondamentali ci dovrebbero essere la lotta alla pandemia, la ripresa economica, le riforme e infine l’unità istituzionale, che Mattarella cercherà di preservare per i prossimi sette anni.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, matteo salvini, politica italiana