Lancio del missile balistico nordcoreano viola risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU - Guterres

Lancio del missile balistico nordcoreano viola risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU - Guterres

Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha condannato il recente lancio missilistico nordcoreano, una violazione delle risoluzioni del Consiglio di... 01.02.2022, Sputnik Italia

Secondo il rappresentante dell'ufficio stampa di Guterres, l'ONU è seriamente preoccupata per il fatto che Pyongyang abbia nuovamente trascurato la sicurezza dei voli internazionali o della navigazione civile in mare.Nei giorni scorsi, la Corea del Nord ha condotto un test con il lancio di un missile balistico. Si tratterebbe per Pyongyang del razzo più imponente dal 2017. Per la Corea del Sud, il Paese del leader Kim Jong-un sarebbe vicino ad oltrepassare i limiti della "moratoria autoimposta sui test nucleari e missilistici a lungo raggio".Quello del 30 gennaio è stato il settimo test effettuato da Pyongyang dall'inizio del 2022.

corea del nord

