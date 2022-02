https://it.sputniknews.com/20220201/la-svezia-recluta-i-corvi-per-la-raccolta-dei-mozziconi-di-sigaretta-14865569.html

La Svezia recluta i corvi per la raccolta dei mozziconi di sigaretta

La Svezia recluta i corvi per la raccolta dei mozziconi di sigaretta

I corvi svedesi sono i nuovi spazzini di una ditta addetta alla pulizia delle strade delle città del paese scandinavo. L’iniziativa è stata presa da una... 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T23:00+0100

2022-02-01T23:00+0100

2022-02-01T23:00+0100

svezia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/14420840_0:266:405:494_1920x0_80_0_0_1f6ae3eb541032f539350cb4e78acf74.jpg

Secondo la start-up, i corvi farebbero bene il loro lavoro di raccolta dei mozziconi e farebbero anche risparmiare risorse economiche.Il compito dei corvi è depositare i mozziconi in una macchina appositamente progettata dalla start-up, mentre gli uccelli ricevono come compenso un po’ di cibo.La ditta ha precisato che non si tratta di uccelli addestrati allo svolgimento di tale compito, ma di uccelli selvatici che spontaneamente svolgono questo compito, quindi non sono forzati nel farlo.La start-up prende il nome dalla stessa iniziativa, si chiama infatti Corvid Cleaning. Il fondatore, Christian Hanssen, ha affermato che per ora il progetto è sperimentale.L’iniziativa parte da una esigenza, pare che gli svedesi lascino per strada non meno di un miliardo di mozziconi di sigaretta all’anno, ha evidenziato la ricerca dlla Keep Sweden Tidy Foundation, rappresentando ben il 62% dei rifiuti presenti sulle strade delle città e paesini svedesi.La cittadina di Södertälje spende 20 milioni di corone svedesi (1,9 milioni di euro) per la pulizia delle strade. Per il fondatore della start-up, il suo innovativo, quanto originale, metodo potrebbe far risparmiare fino al 75% dei costi legati alla raccolta dei mozziconi di sigaretta lasciati con abbondanza dai cittadini lungo le strade pubbliche.

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svezia