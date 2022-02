https://it.sputniknews.com/20220201/kylian-mbappe-al-real-madrid-potrebbe-diventare-il-secondo-calciatore-piu-pagato-al-mondo-14868107.html

Kylian Mbappé al Real Madrid, potrebbe diventare il secondo calciatore più pagato al mondo

L'esperienza di Kylian Mbappé nel Paris Saint-Germain (PSG) è destinata a finire, dopo 5 anni di permanenza, secondo quanto riportato dai media tedeschi. Il... 01.02.2022, Sputnik Italia

Kylian Mbappé potrebbe diventare il secondo calciatore più pagato al mondo, secondo il quotidiano tedesco Bild, che ha descritto l'incredibile offerta del Real Madrid, disposto a pagarlo 50 milioni di euro all'anno.Cifre che permetterebbero allo stipendio di Mbappé di fare un enorme salto, il francese, infatto, al momento guadagna 'solo' 22 milioni al PSG.Ora Lionel Messi, compagno di squadra di Mbappé, è il calciatore che guadagna più di tutti al mondo, guadagnando oltre 1 milione di euro a settimana, dopo che la scorsa estate ha lasciato il Barcellona, la squadra di cui era il simbolo.Il Bild ha riferito che Mbappé andrebbe a percepire oltre 4 milioni di euro al mese, per un ingaggio complessivo da circa 137mila euro ogni giorno, ovvero 1,58 euro al secondo.Mbappé arriverà al Santiago Bernabeu a parametro zero, in quanto il contratto con il PSG è in scadenza il prossimo giugno.Il francese aveva precedentemente rifiutato diverse offerte, per il prolungamento del suo contratto con il club di Parigi.

