Florida, polizia usa app di incontri gay per arrestare 60 persone

usa

droga

app

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Polk, l'indagine, soprannominata Swipe Left for Meth, si è concentrata sulla vendita e/o sul possesso di stupefacenti illegali, tra cui metanfetamina (Meth), su tre popolari app per appuntamenti tra gli uomini gay e bisessuali.L'indagine è partita nel luglio 2021, quando gli investigatori hanno ricevuto una soffiata, secondo cui alcune persone stavano vendendo apertamente droga sulla famosa app Grindr. Ulteriori indagini hanno poi portato la polizia a prendere di mira altre due app legate al mondo dell’omosessualità: Scruff e Taimi.I detective hanno quindi creato falsi profili all'interno delle app, cercando poi di stabilire contatti con persone che avrebbero potuto vendere sostanze illegali.Oltre all’arresto di 60 persone, le autorità hanno anche ottenuto mandati per otto persone attualmente latitanti.Durante le indagini, gli investigatori hanno sequestrato 14 armi da fuoco, circa 280 grammi di metanfetamina, 3 grammi di cocaina, 130 pillole di ecstasy (MDMA), circa 1,5 grammi di fentanil/eroina, 1 grammo di LSD, circa 28 grammi di funghi psichedelici, nonché come 645 grammi di marijuana.

usa

