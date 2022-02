https://it.sputniknews.com/20220201/covid-nuovo-allallarme-dalloms-troppi-rifiuti-sanitari-14868602.html

Covid, nuovo all’allarme dall’OMS: troppi rifiuti sanitari

Secondo un recente studio dell’OMS, sono fino a fino a 3,4 miliardi le mascherine gettate ogni giorno nella spazzatura, senza contare le decine di migliaia di... 01.02.2022, Sputnik Italia

Ammonterebbero a decine di migliaia le tonnellate di rifiuti sanitari derivanti dalla pandemia di Covid-19; questo secondo un rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).Questa super produzione di rifiuti starebbe mettendo a dura prova i sistemi di gestione dei rifiuti sanitari in ogni angolo del mondo, con conseguenze drammatiche sia per la salute umana sia per l’ambiente.È questo il nuovo grido dall'arme che proviene dall'OMS, che impone una riflessione ed un ripensamento circa i modelli di gestione dei rifiuti.Un'analisi dello United Nations Development Programme (UNDP) ha calcolato che la pandemia ha aumentato la quantità di rifiuti sanitari a 3,4 kg al giorno per ogni letto ospedaliero, circa 10 volte di più rispetto a prima. Inquietanti anche i numeri sui vaccini: le oltre 8 miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo hanno prodotto 144.000 tonnellate di rifiuti, tra fiale (88.000), siringhe (48.000) e contenitori termici (8.000).

