https://it.sputniknews.com/20220201/covid-133142-nuovi-positivi-e-427-le-vittime-calano-le-terapie-intensive-e-i-ricoveri---14871776.html

Covid: 133.142 nuovi positivi e 427 le vittime. Calano le terapie intensive e i ricoveri

Covid: 133.142 nuovi positivi e 427 le vittime. Calano le terapie intensive e i ricoveri

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 133.142 nuovi casi di infezione da coronavirus su 1.246.987 tamponi effettuati, segnala il... 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T18:47+0100

2022-02-01T18:47+0100

2022-02-01T18:47+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575028_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f25ccdf023ac4dca6deda90b78d66375.jpg

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 133.142 i nuovi contagi, 75.427 in più di ieri, su 1.246.987 tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri i positivi erano 57.715 a fronte di 478.314 tamponi eseguiti. Il tasso di positività passa dal 12,1% al 10,1%Oggi sono avvenuti 427 decessi, mentre ieri erano stati 349, trend di nuovo in risalita rispetto anche ai 235 di domenica. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983 con un incremento di 248.971 rispetto a ieri.Il numero degli attuali positivi scende a 2.476.514, in calo di 116.092 unità rispetto a ieriLa regione con il maggior incremento di contagi è la Lombardia con 19.389 nuovi casi, seguita dal Veneto con 16.045, Campania con 13.857 casi e Lazio con 12.131.Per quanto riguarda invece i dati riguardanti le ospedalizzazioni sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra nuove entrate e uscite. I ricoverati con che mostrano sintomi della malattia nei reparti ospedalieri ordinari sono 19.873,40 in meno rispetto a ieri.Dall'inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute i decessi sono stati 146.925 e guariti 8.492.983128.318.811 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 47.369.901 persone (87,71 % della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale. 33.512.079 persone, pari al 78,82 % della popolazione ha ultimato il ciclo vaccinale con 3 dosi da almeno quattro mesi.

https://it.sputniknews.com/20220201/covid-salvini-chiedera-a-draghi-lallentamento-delle-restrizioni-sanitarie-14870155.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia