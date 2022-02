https://it.sputniknews.com/20220201/biden-pronto-ad-impegnarsi-personalmente-per-de-escalation-in-ucraina-se-necessario---casa-bianca-14872684.html

Biden pronto ad impegnarsi personalmente per de-escalation in Ucraina se necessario - Casa Bianca

Biden pronto ad impegnarsi personalmente per de-escalation in Ucraina se necessario - Casa Bianca

Da Washington non si esclude la possibilità di un nuovo faccia a faccia tra Joe Biden e Vladimir Putin per il raggiungimento di una soluzione per la crisi... 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T21:13+0100

2022-02-01T21:13+0100

2022-02-01T21:13+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/10379685_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_109a87ecb74116e3552fbb54f4655b98.jpg

l presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di essere "assolutamente pronto" ad impegnarsi a livello personale personale nella risoluzione della crisi sull'Ucraina, se ciò fosse ritenuto utile.Lo ha reso noto ha il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki:Le tensioni sull'UcrainaKiev ed i Paesi occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per il presunto aumento delle "azioni aggressive" della Russia vicino ai confini ucraini. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia muove le sue truppe all'interno del suo territorio e a sua discrezione.Secondo il portavoce di Vladimir Putin, la Russia non minaccia nessuno, e le dichiarazioni sulla presunta "aggressione russa" sono usate come pretesto per posizionare un maggior numero di unità militari della Nato vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo ha notato in precedenza che le dichiarazioni occidentali sulla presunta "aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi sono sia ridicole che pericolose.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo