https://it.sputniknews.com/20220201/acciaierie-arvedi-rileva-acciai-speciali-di-terni-e-si-espande-in-germania-e-turchia-superata-ilva-14868850.html

Acciaierie Arvedi rileva Acciai speciali di Terni e si espande in Germania e Turchia: superata Ilva

Acciaierie Arvedi rileva Acciai speciali di Terni e si espande in Germania e Turchia: superata Ilva

Il Gruppo Arvedi di Cremona ha rilevato gli Acciai speciali Terni e le controllate commerciali in Germania, Italia e Turchia di ThyssenKrupp. 01.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-01T21:36+0100

2022-02-01T21:36+0100

2022-02-01T22:30+0100

ilva

acciaio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/328/06/3280694_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0ddfb60fda86c9136712ace74932a553.jpg

L’importante gruppo siderurgico italiano, tra i più rilevanti d’Europa, porta così a termine il closing, dopo l’avallo dell’Antitrust europeo ricevuto lo scorso 21 dicembre e da parte dell’Antitrust turco.L’operazione è partita il 15 settembre scorso con la firma dell’accordo, ed ora nasce un gruppo siderurgico da 7,5 miliardi di euro di fatturato annuo, tutto italiano e con estensioni in Germania e Turchia.Con l’acquisizione, il Gruppo Arvedi, fondato nel 1963 dal cavaliere del lavoro Giovanni Arvedi, giunge a 6.600 dipendenti impiegati e supera di slancio l’ex Ilva.Se si uniscono i bilanci del 2020 di Arvedi e delle acciaierie di Terni, riporta L’Economia del Corriere, si giunge ad un fatturato di 3,8 miliardi di euro.Nello stesso periodo, l’ex Ilva ha visto i suoi ricavi collassare da 2,5 a 1,61 miliardi di euro.Nel 2021, poi, Arvedi ha messo a segno un bilancio record, e questo nonostante le strozzature lungo la catena di fornitura causate dalla pandemia e nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia.Il Gruppo Arvedi e la siderurgia italiana riescono a fare quello che i francesi e gli indiani di ArcelorMittal non sono stati capaci di fare con l’ex Ilva.Arvedi, con i 6 milioni di tonnellate di acciaio prodotto ogni anno, diventa una figura della siderurgia importante non solo a livello Europeo, ma a livello globale.Il Gruppo è pienamente impegnato con investimenti propri nell’ammodernamento degli impianti, in ottica di riduzione dell’impatto ambientale e anche dei consumi energetici.Degno di nota, il fatto che il Gruppo Arvedi non è quotato in borsa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilva, acciaio