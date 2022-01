https://it.sputniknews.com/20220131/trapani-muore-durante-il-soccorso-i-parenti-danneggiano-lambulanza-14859824.html

Trapani, muore durante il soccorso: i parenti danneggiano l'ambulanza

Inutili i tentativi di rianimare l'uomo, colpito da un malore. I familiari hanno scatenato la loro furia contro i soccorritori, colpendo con delle mazze il... 31.01.2022, Sputnik Italia

Alcuni operatori sanitari sono stati aggrediti a Trapani mentre prestavano soccorso. Erano intervenuti in aiuto di un uomo di 61 anni colto da un malore, poi deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Alla morte del congiunto i parenti hanno reagito con una rabbia furiosa e hanno assaltato l'ambulanza con delle mazze. Per la violenza dei colpi si sono infranti il parabrezza e gli vetri dei finestrini del mezzo. "Comprendiamo il dolore per i familiari - prosegue il comunicato - ma non accettiamo simili azioni che condanniamo con forza. Non è la prima volta che denunciamo questi episodi ma ci sentiamo ad oggi come degli urlatori della valle dell'eco".

italia