Tajani: “Berlusconi è il leader del centrodestra e si è ripreso la scena”

31.01.2022

Forza Italia non ha mai cambiato posizione nella sua ricerca di convergenza per l’elezione del presidente della Repubblica, spiega Antonio Tajani, coordinatore e vicepresidente di Fi al Corriere della Sera: “Non potevamo votare un altro tecnico al Quirinale. La politica non può scomparire dalla scena, deve essere protagonista”.La soluzione del Mattarella bis è stata possibile “per la decisione nostra e di Berlusconi di sbloccare una situazione di impasse pericolosissima” dicendo chiaramente a Salvini e Meloni “che la nostra posizione era questa. Poi ogni forza in autonomia fa le sue scelte. Bene che anche lui abbia preso alla fine questa strada”.Berlusconi resta centrale e leaderPer Tajani, nonostante le divisioni nella coalizione, il centrodestra continua ad esistere e il leader resta immutato.L’ex premier “si è ripreso il centro della scena” e non lascerà. Ora l’obiettivo “è prima di tutto lavorare affinché il governo porti a termine il grande e delicato lavoro che abbiamo di fronte, e poi che FI sia protagonista del grande rilancio dell’area che in Italia si riconosce nel Ppe, quella europeista, atlantista, liberale, moderata”.E “su singoli temi — penso alla giustizia —è possibile che si cammini insieme per esempio con Iv, ma noi siamo centrodestra. Lo siamo come Forza Italia, un partito autonomo che dovrà essere sempre più trainante e protagonista”.

