Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano

Il leader di Forza Italia era ricoverato da otto giorni per un'infezione. In precedenza si era sottoposto a dei controlli di routine. 31.01.2022, Sputnik Italia

Dopo otto giorni di degenza Silvio Berlusconi è stato dimesso lunedì mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato al al sesto piano piano della palazzina D.L'ex premier, che indossava cappotto, cappello e mascherina azzurra, ha salutato i giornalisti prima di salire in auto. Le condizioni di salute di Silvio BerlusconiLe indiscrezioni sul suo ricovero in ospedale per una non precisata infezione, erano trapelate lo scorso 26 gennaio dal Corriere della Sera. Durante la degenza il Cavaliere avrebbe visto i suoi familiari e i fedelissimi. Dalla suite a lui riservata avrebbe seguito l'elezione del Capo dello Stato. In precedenza alcuni controlli di routine gli avevano impedito di raggiungere Roma per il vertice di centrodestra.

