Saipem annuncia conti in rosso per il 2021 e perde il 30% a Piazza Affari

31.01.2022

Un Consiglio d’amministrazione straordinario nel weekend, un annuncio prima dell’apertura dei mercati, una nota che seccamente taglia le stime e prevede conti in rosso e una giornata di perdite in Borsa.È quanto accaduto oggi a Saipem, importante azienda italiana del settore energetico, che ha annunciato conti in perdita nel 2021 per oltre un terzo del capitale e fatturato sotto le previsioni per oltre un miliardo di euro.Saipem è stata ammessa alle contrattazioni e ha perso a fine seduta a Piazza Affari il 30%, con il titolo a 1,35 euro dopo l'inatteso profit warning e le ipotesi di aumento di capitale.Pesano pandemia e costo delle materie primeSaipem ha spiegato nella nota di aver subito il contraccolpo del rialzo dei prezzi delle materie prime e dei ritardi della logistica legati alla pandemia.Due elementi che hanno causato un terremoto nelle previsioni dei primi nove mesi dell’anno, presentate in autunnoLa società, di fatto, paga troppo i materiali per l'attività di ricerca e produzione nei giacimenti di gas e petrolio e nello stesso tempo subisce i ritardi delle consegne per i cantieri delle rinnovabili.L'amministratore delegato Francesco Caio ha spiegato al Cda la necessità di rivedere le previsioni sul bilancio che verrà a breve presentato al mercato.Saipem ha rilevato un "significativo deterioramento dei margini economici a vita intera di alcuni progetti relativi all'E&C Onshore e all'Offshore wind con conseguente effetto sui risultati economici consolidati", recita la nota.Eni e Cdp seguono con attenzioneSia Eni che Cdp, azionisti di Saipem, hanno dichiarato di seguire la vicenda e di volerci vedere chiaro.L’ad adesso dovrà convincere i soci a sottoscrivere un aumento di capitale dopo quattro profit warnig a partire dal 2012.

