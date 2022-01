https://it.sputniknews.com/20220131/resa-dei-conti-nel-m5s-di-maio-e-conte-ai-ferri-corti-e-si-parla-di-espulsione-14850152.html

Resa dei conti nel M5S, Di Maio e Conte ai ferri corti e si parla di espulsione

Resa dei conti nel M5S, Di Maio e Conte ai ferri corti e si parla di espulsione

Dopo il cortocircuito sui candidati per la presidenza della Repubblica all'interno del Movimento "dimaiani" e "contiani" sono pronti allo scontro

Sanzioni, espulsione, sfiducia, correnti, rottura. Sono queste le parole che circolano nel Movimento 5 Stelle, lacerato dopo le frizioni emerse durante le trattative per l’elezione del presidente della Repubblica.A scontrarsi sono il leader Giuseppe Conte e l’ex capo politico e attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Lo scontro è iniziato dopo l’endorsement per Elisabetta Belloni da parte di Conte, attaccato pochi minuti dopo da Di Maio che ha criticato l’esposizione del capo del Dis.Adesso i due schieramenti sono arrivati alla resa dei conti, anche se buona parte dei parlamentari non ha ancora deciso con chi schierarsi.I timori di strappi e voto anticipatoI contiani temono che Di Maio voglia spaccare il M5S, spodestare Conte e riprendere la leadership. Dal canto loro, i dimaiani sospettano che l’ex premier voglia far cadere il governo e andare al voto anticipato portando con sé, in chiave anti-Di Maio, il volto storico di Alessandro Di Battista.Dalle file dei pentastellati vicini a Conte si parla di “espulsione” e “sanzioni” per Di Maio.E il fronte conta circa 80 parlamentari pronti a seguire Di Maio, insieme alla viceministra all’Economia Laura Castelli e all’ex ministro Vincenzo Spadafora.Mentre per Conte si schierano il capodelegazione al governo Stefano Patuanelli e l’ex reggente Vito Crimi.Il botta e rispostaIeri Conte è tornato sul tema: “Di Maio ha detto che ci vuole un chiarimento? L’ho detto prima io, un chiarimento ci sarà senz’altro”.Il ministro ha replicato a stretto giro: “Decisioni in cabina di regia? Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accordi raggiunti con Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario dem Letta. Non si provi a scaricare le responsabilità su altri”.

