Renzi: “Il Mattarella bis è la sconfitta di alcuni politici, noi brindiamo”

Ritrovata sintonia con Letta dopo il no alla Casellati, racconta il leader Iv. Salvini ha cercato un candidato come si cerca “il super ospite a Sanremo”. 31.01.2022, Sputnik Italia

La rielezione del presidente Sergio Mattarella “è la sconfitta di alcuni politici, non della politica”, dice Matteo Renzi al Corriere della Sera commentando le votazioni per il Quirinale e le fibrillazioni nei partiti e tra i grandi elettori.Fermato l’asse Salvini-Conte-MeloniPer Renzi, dopo l’andamento delle prime giornate, è stato “meglio costringere Mattarella al bis che rimpiangere per sette anni le soluzioni strampalate last minute di qualche presunto leader”.Infatti, dice Renzi, “i gialloverdi infatti hanno individuato due nomi su cui costruire una maggioranza assieme alla Meloni”.Da una parte il presidente del Consiglio di Stato Frattini, dall’altra il direttore del Dis Belloni: “Volevano un presidente espressione della coalizione giallo-verde-nera”.Un’ipotesi che è stata sventata.Con Letta sintoniaIl leader di Italia viva commenta poi il fronte del centrosinistra e il rapporto con Enrico Letta.“In tanti pensavano che avrei votato Casellati pur di diventare presidente del Senato. Ma io mi chiamo Matteo Renzi: combatto contro tutti per le mie idee, non per un tornaconto personale. Quando davanti a un caffè ho chiarito a Letta che non avrei mai accettato lo scambio di poltrone è cambiato il clima. E abbiamo lavorato meglio”.

