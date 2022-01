https://it.sputniknews.com/20220131/orban-in-visita-mosca-spazio-energia-e-vaccini-sul-tavolo-del-vertice-con-putin-14857992.html

Orban in visita Mosca: spazio, energia e vaccini sul tavolo del vertice con Putin

Orban in visita Mosca: spazio, energia e vaccini sul tavolo del vertice con Putin

Si svolgeranno domani 1 febbraio i colloqui tra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin. Tra i temi in agenda, la sicurezza... 31.01.2022, Sputnik Italia

La visita di Orban e Mosca ha una rilevanza strategica, come ha spiegato Dimitry Peskov, addetto stampa del presidente russo.Da Mosca parole di apprezzamento nei confronti dell'Ungheria, preludio alla realizzazione di progetti economici bilaterali:Tanti i temi previsti, come sottolineato ancora dallo stesso Peskov: "Ce ne sono molti all'ordine del giorno. E anche una discussione congiunta sugli affari internazionali. Compresi quelli più acuti all'ordine del giorno, che sono tutti ben noti".Di cosa parleranno Putin e OrbanÈ previsto che durante la visita Orban discuterà con il suo omologo russo della centrale nucleare di Paks, dell'ampliamento del contratto con Gazprom, della cooperazione nella produzione di vaccini e nello spazio. Oltre a ciò, si parlerà di questioni relative all'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale nei settori commerciale, economico, energetico, culturale e umanitario, nonché delle reciproche opinioni sulle questioni di attualità per garantire la sicurezza europea.Giovedì, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjarto ha tenuto una conversazione telefonica con il vice primo ministro russo Alexander Novak, durante la quale è stato riferito che le esportazioni di gas russo in Ungheria nel 2021 sono attestate al livello di 5,9 miliardi di metri cubi.

