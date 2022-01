https://it.sputniknews.com/20220131/morti-sul-lavoro-inail-infortuni-mortali-in-calo--39-nel-2021-14854746.html

Morti sul lavoro, Inail: infortuni mortali in calo -3,9% nel 2021

Morti sul lavoro, Inail: infortuni mortali in calo -3,9% nel 2021

In aumento le denunce per patologie di origine professionale, dati ancora fortemente influenzate dall'emergenza Covid. 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T17:45+0100

2022-01-31T17:45+0100

2022-01-31T17:45+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498817_0:219:2500:1625_1920x0_80_0_0_0d4571b53a365c05b7fac14b2de2e065.jpg

Tra gennaio e dicembre 2021 sono state presentate all'Inail 555.236 denunce di infortunio, tra queste 1.221 con esito mortale, un dato in calo di -3,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, nonostante gli incidenti sul luogo di lavoro siano in lieve aumento (0,2%). Dagli open data pubblicati dall'Istituto emerge che il lieve aumento (+896) del numero delle denunce complessive di infortuni, deriva dalla diminuzione nel trimestre gennaio-marzo (-11%), dall'aumento tra aprile e settembre (+21%) e dal nuovo calo a ottobre-dicembre (-16%). Inoltre sono in forte aumento le denunce per patologie di origine professionale, che nel 2021 sono state 55.288, il 22,8% in più rispetto all'anno precedente. Questi dati sono fortemente influenzati dall'emergenza Covid. Aumentano a livello nazionale gli infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dalla propria abitazione al posto di lavoro. In totale 80.398 casi, il 29,2% in più rispetto al periodo precedente. Sull'incremento ha peso il ricorso allo smart working nel 2020. I dati, infatti, diminuiscono del 32% nel primo bimestre, per aumentare fino al 50% nel periodo marzo-dicembre 2021. Gli infortuni in occasione del lavoro subiscono un decremento di -3,5%, passando da 492.123 a 474.847, con una riduzione dell'11% nel primo trimestre del 2021, un aumento del 18% tra aprile e settembre, infine un nuovo calo pari a -22% negli ultimi tre mesi dell'anno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro