https://it.sputniknews.com/20220131/monza-positiva-al-covid-va-a-fare-shopping-non-volevo-perdere-i-saldi-14858900.html

Monza, positiva al Covid va a fare shopping: "Non volevo perdere i saldi"

Monza, positiva al Covid va a fare shopping: "Non volevo perdere i saldi"

Denunciata una donna di 51 anni che fermata dai carabinieri ha chiesto di fare in fretta perché le stavano facendo perdere una particolare svendita. 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T16:30+0100

2022-01-31T16:30+0100

2022-01-31T16:30+0100

italia

long covid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c120ee0e5a102f4701fddb249ebe240b.jpg

Non resiste al richiamo dei saldi e viola la quarantena per andare a fare shopping.Pizzicata dai carabinieri, però, chiede di "fare in fretta" perché "non volevo perdere i saldi". La singolare vicenda è successa a Renate, in provincia di Monza, ad una 51enne positiva al Covid-19. La donna, fermata durante un controllo da una pattuglia, temeva di perdere una particolare svendita a cui teneva molto, incurante delle norme anti-contagio che impongono l'isolamento a chi ha contratto l'infezione da coronavirus. I militari, però, non hanno reputato gli sconti una buona giustificazione per infrangere le regole. La donna se l'è cavata con una multa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, long covid