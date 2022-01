https://it.sputniknews.com/20220131/mattarella-bis-renzi-clamorosa-sconfitta-di-salvini-e-conte-14857134.html

Mattarella bis, Renzi: "Clamorosa sconfitta di Salvini e Conte"

La riconferma di Sergio Mattarella al Colle segna "la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte" e apre "periodo mooooooolto interessante nella politica italiana". Lo scrive nella sua enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando delle elezioni per il Presidente della Repubblica. L'ipotesi convergere su Elisabetta Belloni si è delineata in maniera concreta venerdì sera quando Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno dichiarato di lavorare per la candidatura di una donna. Un tweet di Giuseppe Grillo ha confermato che il nome a cui si pensava era quello del capo del Dis. "Molti di voi hanno le opinioni più disparate sul Colle, come è ovvio. Io la dico semplicemente: avere Draghi a Chigi e Mattarella al Quirinale dà stabilità e sicurezza al Paese. E di questi tempi - conclude -non è poco".

