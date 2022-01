https://it.sputniknews.com/20220131/lavoro-unioncamere-ottimista-6-aziende-italiane-su-10-prevedono-di-assumere-14857228.html

L'analisi Unioncamere fotografa un mercato del lavoro dinamico. Bene i settori dell'innovazione digitale e della Green Economy, ma restano le difficoltò per le... 31.01.2022, Sputnik Italia

italia

economia

lavoro

mercato

analisi

statistica

Il dato giunge dal Bollettino annuale 2021 stilato dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere.Traspare dall'analisi come sia sempre più arduo colmare il disavanzo tra domanda e offerta di lavoro. Il flusso previsto di lavoratori in movimentazione ha aggiunto 4,63 milioni di unità, sempre rispetto ai livelli del pre-pandemia. Le aziende allo stesso tempo sottolineano la loro difficoltà nel trovare il candidato adatto, per "scarsa preparazione e scarsità delle figure adatte".Il dato di riferimento cresce di quasi 6 punti.Il report segnala poi l'aumento della difficoltà nel reperire il candidato adatto su tutti i profili professionali; in calo, secondo quanto traspare dall'analisi, la richiesta di personale impiegatizio, con un -11,4%, e la domanda per diplomati e personale qualificato, con un -12,9%.

