Kusel, Germania: 2 poliziotti morti in sparatoria durante un controllo

I due agenti hanno fatto in tempo ad avvisare i colleghi della sparatoria in corso con le parole: "Sparano". Sono ancora in corso le operazioni per arrestare i... 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T15:49+0100

2022-01-31T15:49+0100

2022-01-31T15:49+0100

Due poliziotti tedeschi sono morti in seguito alle ferite riportate nel corso di una sparatoria.L'episodio è avvenuto durante un normale controllo di polizia sulla strada distrettuale della Renania-Palatinato, che in quel momento non era molto trafficata, alle prime ore di oggi. Sono anche riusciti ad informare i colleghi del ritrovamento all'interno della vettura fermata di alcune carcasse di animali. Si ipotizza quindi che a far fuoco contro gli agenti siano stati dei bracconieri.Sono ancora in corso le operazioni per la ricerca dei criminali in fuga. Le due vittime hanno 29 e 24 anni. "I nostri pensieri sono con i parenti", hanno affermato in una dichiarazione congiunta alcuni esponenti dell'SPD a Magonza. "L'atto è terribile. Siamo profondamente addolorati che due giovani abbiano perso la vita”.A causa degli eventi, il ministro dell'interno ha ordinato l'esposizione nel Paese di bandiere a mezz'asta come segno visibile di lutto. Nastri neri sono stati forniti a tutte le auto di pattuglia nel Paese. Lo stesso ministro dell'Interno Nancy Faeser ha reagito alla morte violenta degli agenti di polizia con grande sgomento: "Indipendentemente dal motivo del crimine: questo crimine ricorda un'esecuzione e mostra che gli agenti di polizia rischiano la vita ogni giorno per la nostra sicurezza. Il mio pensiero va alle famiglie, agli amici e ai colleghi delle vittime. Faremo tutto il possibile per arrestare gli autori", ha affermato via Twitter il politico dell'SPD:

