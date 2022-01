https://it.sputniknews.com/20220131/israele-ha-effettuato-un-attacco-aereo-sullarea-di-damasco-14854348.html

Israele ha effettuato un attacco aereo sull'area di Damasco

Israele ha lanciato un attacco aereo colpendo la periferia di Damasco, riferisce la televisione di stato siriana nelle prime ore di lunedì, citando una fonte... 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T11:56+0100

2022-01-31T11:56+0100

2022-01-31T11:56+0100

Secondo quanto comunicano i media la fonte ha affermato che l'attacco è avvenuto intorno alle 1:05 di questa notte.Diversi missili sono stati lanciati dalla direzione di Riyaq (conosciuta anche come Rayak, una città libanese situata a est di Beirut), prendendo di mira alcune aree nelle vicinanze di Damasco. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni. Il sistema di difesa aerea siriano ha abbattuto alcuni dei missili, provocando solo danni materiali, ha detto in seguito l'emittente sul suo canale Telegram, senza specificare la natura del danno.

