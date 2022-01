https://it.sputniknews.com/20220131/iphone-brevettato-un-nuovo-update-ora-puo-essere-sbloccato-con-lorecchio-14858863.html

iPhone, brevettato un nuovo update: ora può essere sbloccato con l'orecchio

iPhone, brevettato un nuovo update: ora può essere sbloccato con l'orecchio

Nuova funzione per gli AirPods tanto in voga tra i possessori di telefoni del marchio Apple: permetterà di sbloccare l'iPhone. Lo riporta Patently Apple. 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T22:20+0100

2022-01-31T22:20+0100

2022-01-31T22:20+0100

mondo

tecnologia

apple

iphone

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/11856476_0:41:2708:1564_1920x0_80_0_0_59510868a40457c54555d30c75b82cd6.jpg

Con tanto di brevetto registrato (l'invenzione è stata caricata nel database dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti - USPTO) la nuova funzione permetterà agli utenti Apple di sbloccare il proprio iphone con un semplice cenno dell'orecchio.Gli specialisti dell'azienda hanno battezzato la tecnologia "Sistema di identificazione dell'utente che utilizza le cuffie".Il dispositivo utilizzerà una speciale risposta all'impulso che è unica per ogni cuffietta.Il sistema escogitato dai tecnici del noto marchio è tarato per evitare l'accesso di altre persone, se non il proprietario: se l'utente mette le cuffie registrate su un'altra persona nell'orecchio, il sistema negherà a quest'ultimo l'accesso.Il sistema è ancora nelle mani degli ingegneri dell'azienda, per essere testato. Se supererà le prove aziendali, la nuova funzione potrà sostituire funzioni già in uso quali ad esempio l'impronta digitale o il sensore biometrico sull'iPhone, o funzionare con esse in aggiunta.Gli esperti della Apple hanno sottolineato che il nuovo metodo di sblocco del telefono tramite cuffia, permetterà di ridurre il consumo energetico dei dispositivi e aumenterà così la durata delle batterie dei dispositivi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, apple, iphone, costume, società e curiosità