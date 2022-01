Imperia, a nulla sono valsi i soccorsi per un delfino spiaggiato, il cetaceo è morto

https://it.sputniknews.com/20220131/imperia-a-nulla-sono-valsi-i-soccorsi-per-un-delfino-spiaggiato-il-cetaceo-e-morto-14849692.html

L'esemplare spiaggiato ad Imperia purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei biologi e veterinari intervenuti sulla spiaggia... 31.01.2022, Sputnik Italia

L'esemplare di stenella striata - Stenella coeruleoalba - era stato trovato in difficoltà nelle vicinanze della nota spiaggia di Borgo Marina, ad Imperia.A nulla sono valsi i tentativi di biologi e veterinari intervenuti in loco di portare l'animale a riprendere il largo. L'esemplare, risultato essere un maschio e della grandezza di 1 metro e 90 cm, è morto.Allertata sull'accaduto anche la Capitaneria di Porto, e i veterinari dell'Istituto Zooprofilattico e il CERT della cittadina ligure.Davide Ascheri, Presidente della Associazione Delfini del Ponente, ha espresso così il rammarico per l'episodio, sottolineando il fatto che è strano, parafrasando, che un animale abituato alle acque profonde, si sia spinto vicino al litorale, come riferisce il quotidiano locale Imperia News:Il biologo ha poi proseguito nel suo commento sull'accaduto avvertendo che in tali casi è sempre bene avvertire la Capitaneria di porto al numero 1530, e che è necessaria prestare la massima attenzione: spesso infatti, nel corso di tentativi maldestri di aiuto nei confronti dell'animale trovato spiaggiato si può ferirlo o si possonon peggiorare le cose; sempre meglio che a effettuare le manovre di aiuto sia personale esperto e specializzato:

