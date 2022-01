https://it.sputniknews.com/20220131/il-telescopio-james-webb-della-nasa-si-prepara-alle-prime-osservazioni-14848026.html

Il telescopio James Webb della NASA si prepara alle prime osservazioni

Il telescopio James Webb della NASA si prepara alle prime osservazioni

Il telescopio spaziale James Webb della NASA da 10 miliardi di dollari sta entrando in fase operativa. Il telescopio è arrivato nella sua posizione finale... 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T07:54+0100

2022-01-31T07:54+0100

2022-01-31T07:54+0100

mondo

nasa

astronomia

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14764477_0:39:2731:1575_1920x0_80_0_0_9042a693db46400a741c02fb8f8c9115.jpg

Il telescopio spaziale James Webb è arrivato alla sua ultima destinazione, il punto di Lagrange 2* Terra-sole. La regione si trova a circa 1,500 000 km dalla Terra ed è stata selezionata dagli astrofisici e dalla NASA perché è un luogo gravitazionalmente stabile che consente di risparmiare il carburante dei razzi di posizionamento del telescopio, dato il bilancio nullo delle spinte gravitazionali e, soprattutto, è un luogo incredibilmente freddo, ideale per le osservazioni dello spazio profondo. Il telescopio James Webb è progettato per funzionare a 45° Kelvin, equivalenti a -375° Fahrenheit e -228° Celsius. Il telescopio ha uno schermo solare che deve infatti restare freddo per funzionare correttamente.Venerdì, Jonathan Gardner, vice capo senior del progetto del telescopio James Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA, ha detto a coloro che hanno partecipato a un evento in municipio: "Sono state testaste 50 importanti configurazioni; hanno avuto tutte esito positivo".Il parasole appena schierato renderà il telescopio Webb visibile dalla terra, anche per gli astrofili.Mike McElwain, scienziato del progetto dell'osservatorio Webb, ha dichiarato: "Allineeremo il telescopio; si tratta di un processo di circa tre mesi che stiamo pianificando di iniziare all'inizio della prossima settimana".La calibrazione del telescopio richiederà tempo poiché le sue prestazioni varieranno mentre continua a raffreddarsi. Il passo successivo nella messa in servizio del telescopio Webb è che gli strumenti scientifici diventino operativi.Jane Rigby, scienziata del progetto operativo Webb, ha affermato che sarà un "periodo intenso di due mesi in cui verificheremo gli strumenti scientifici e li prepareremo per le operazioni scientifiche".La difficoltà nella calibrazione degli strumenti scientifici del telescopio Webb è in gran parte dovuta al fatto di dover procedere per tentativi ed errori, secondo Rigby.Il ciclo 1 dovrebbe iniziare intorno al 25 giugno se tutto rimane nei tempi previsti e le prime immagini del telescopio Webb verranno rese pubbliche in quel periodo. Tutti i dati di messa in servizio saranno messi a disposizione di tutto il mondo scientifico e dei tanti appassionati della materia. * il Punto di Lagrange 2, è quel punto nello spazio dove si ha un perfetto equilibrio tra i campi gravitazionali di Sole, Terra e Luna. Tale porzione di spazio si trova ad una distanza pari a circa 1,5 milioni di Km dalla Terra. Da qui il telescopio spazial Webbe potrà a breve iniziare le proprie osservazioni.

https://it.sputniknews.com/20220125/telescopio-james-webb-e-arrivato-al-punto-di-lagrange-l2-14763895.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, nasa, astronomia, costume, società e curiosità