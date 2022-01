https://it.sputniknews.com/20220131/green-pass-illimitato-rasi-misura-al-vaglio-ha-una-grossa-base-obiettiva-14849959.html

Green pass illimitato, Rasi: "Misura al vaglio, ha una grossa base obiettiva"

Green pass illimitato, Rasi: "Misura al vaglio, ha una grossa base obiettiva"

L'ex numero uno dell'Agenzia Europea per il Farmaco ha ricordato che un non vaccinato ha 33 volte la possibilità di morire di Covid rispetto ad un vaccinato. 31.01.2022

2022-01-31

Il Green pass illimitato per chi è vaccinato con la terza dose "è una delle misure al vaglio". Lo ha dichiarato il professor Guido Rasi, consulente del commissario all'emergenza Francesco Figliulo e già direttore Ema, domenica sera a Che tempo che fa, specificando che si tratta di un'ipotesi con "una sua grossa base obiettiva". Rasi fa sapere che un altro dato che peserà sulla decisione è la conferma arrivata dall'Iss secondo cui omicron costituisce il 95% dei casi covid. La situazione in Italia Davanti al quadro mutato dell'epidemia, confermato dai dati del monitoraggio Iss e Agenas, da cui emerge una riduzione dell'incidenza e dell'indice Rt, nonché un alleggerimento della pressione sugli ospedali, Rasi si mantiene prudente. In merito ai decessi osserva una non omogeneità per regioni e strutture sanitarie. Vaccinazione pediatricaSecondo Rasi è difficile dire se servirà la dose booster di vaccino per i bambini. I numeri della campagna di vaccinazioneIn Italia sono sono state somministrate in totale 127.860.656 le dosi di vaccino anti-Covid, secondo il rapporto Aifa aggiornato a lunedì 31 gennaio. 47.332.846 persone (87,64 % della popolazione maggiore di 12 anni) hanno completato il ciclo vaccinale. 33.148.664 persone hanno ricevuto la terza dose addizionale o di richiamo.Almeno una dose del vaccino pediatrico in fascia 5-11 è stata ricevuta da 1.178.061 bambini.

