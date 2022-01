https://it.sputniknews.com/20220131/elezioni-in-portogallo-vittoria-schiacciante-dei-socialisti-del-premier-antonio-costa-14850619.html

Elezioni in Portogallo: vittoria schiacciante dei socialisti del premier Antonio Costa

I socialisti del premier Antonio Costa vincono conquistando ben 117 seggi su 230 totali. Nel 2019 i seggi a favore dello schieramento di Costa erano stati 108... 31.01.2022, Sputnik Italia

Supera le aspettative questo risultato del partito del premier portoghese Antonio Costa. Il partito socialista del Paese conquista così per la seconda volta la maggioranza assoluta. Non accadeva dal 2005.Congratulazioni da tutto il mondo politico, e dai premier ed esponenti politici internazionali.Il premier spagnolo Sanchez ha espresso così le proprie congratulazioni, con un tweet:Congratulazioni che giungono anche dall'Italia e dall'Unione Europea, con Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia, che ha espresso così il supporto al premier portoghese Costa, via Twitter:Lo stesso premier uscito vincitore da questa tornata elettorale ha voluto però sottolineare l'importanza del governare con le altre forze politiche in campo, come riportato da Adnkronos: "Maggioranza assoluta non significa potere assoluto. Non significa governare da soli. E' una maggiore responsabilità e significa governare con e per tutti i portoghesi'', ha detto Costa nel discorso della vittoria".

