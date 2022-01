https://it.sputniknews.com/20220131/covid-scoperta-maxi-frode-da-440-milioni-di-euro-in-manette-8-persone-e-78-indagati-14849131.html

Covid, scoperta maxi-frode da 440 milioni di euro: in manette 8 persone e 78 indagati

Covid, scoperta maxi-frode da 440 milioni di euro: in manette 8 persone e 78 indagati

Maxi-operazione della Guardia di Finanza che ha svelato l'esistenza di un gruppo criminale con base a Rimini, ma ramificata in tutto il territorio italiano, in... 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T08:30+0100

2022-01-31T08:30+0100

2022-01-31T08:30+0100

mondo

italia

arresti

guardia di finanza

coronavirus

inchiesta

frode

fondi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

Soldi che lo stato aveva messo a disposizione di imprese, professionisti, partite Iva come aiuti per fronteggiare le difficoltà economiche dovute al prolungarsi della pandemia, finiti in modo illecito a chi non ne aveva diritto, o usati in modo improprio.Questo quanto emerge da una inchiesta della Guardia di Finanza in coordinamento con i reparti territoriali, al Nucleo speciale frodi tecnologiche e allo Scico, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.Dall'operato degli uomini delle forze dell'ordine è emersa l'esistenza di una maxi-truffa messa in atto a danno dello stato da parte di un gruppo criminale con base a RImini, ma con ramificazioni diffuse su tutto il territorio italiano, resosi responsabile della creazione e commercializzazione dei falsi crediti di imposta che hanno fruttato all'organizzazione un importo che tocca i 440 milioni di euro.Per 20 degli imprenditori coinvolti nella vicenda è scattata l'interdizione dall'esercizio di impresa. A 3 commercialisti è stata imposta l'interdizione dall'esercizio della professione. L'operazione ha interessato, oltre che l'Emilia Romagna, anche Abruzzo, Lazio, la Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino e Veneto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, arresti, guardia di finanza, coronavirus, inchiesta, frode, fondi