Covid Russia: 11.861.077 contagi (+124.070), 330.728 decessi (+621), 10.248.281 guarigioni (+30.130)

Registrati in Russia nelle ultime 24 ore 124,070 nuovi casi e 621 decessi, secondo il report del Centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa. 31.01.2022, Sputnik Italia

La Russia ha confermato 124.070 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 121.228 del giorno prima, e 621 morti, ha affermato lunedì il centro di risposta federale."In totale, sono stati rilevati 124.070 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono morte 621 persone", ha affermato il centro. Inoltre, il centro per la lotta al coronavirus della Federazione Russa ha affermato che 9.090 persone infette da Covid-19 sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore, il che mostra una diminuzione del trend dell'8% rispetto al giorno prima. Nello stesso periodo, 30.130 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali in tutto il Paese, secondo il centro di risposta.

