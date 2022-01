https://it.sputniknews.com/20220131/cosenza-si-da-fuoco-davanti-alla-caserma-dei-carabinieri-mistero-sulle-cause-del-gesto-14858447.html

Cosenza, si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri: mistero sulle cause del gesto

Cosenza, si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri: mistero sulle cause del gesto

L'uomo è sceso dall'auto con una tanica di benzina. Salvato miracolosamente riporta ustioni sul 70% del corpo, in prognosi riservata. 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T15:37+0100

2022-01-31T15:37+0100

2022-01-31T15:37+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/726/54/7265437_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_3f0e72e4143347d540abd6848e001712.jpg

Fuori pericolo di vita l'uomo di 33 anni che questa mattina si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, nel cosentino. Riporta gravi ustioni sul 70% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Non appena le sue condizioni si saranno stabilizzate verrà trasferito al centro grandi ustionati di Napoli.Secondo quanto si apprende, i primi a prestare soccorso sarebbero stati i dipendenti di un'officina di gommista ed il militare di piantone, intervenuto con un estintore. Sconosciute le cause del gesto. L'uomo non risulta essere collegato a gruppi estremisti né avere precedenti penali. L'ipotesi è che la scelta del luogo sia del tutto fortuita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia