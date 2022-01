https://it.sputniknews.com/20220131/cosa-cambia-dall1-febbraio-obbligo-vaccinale-per-gli-over-50-e-regole-su-green-pass-14860446.html

Cosa cambia dall’1 febbraio: obbligo vaccinale per gli over 50 e regole su green pass

Cosa cambia dall’1 febbraio: obbligo vaccinale per gli over 50 e regole su green pass

Le norme che entrano in vigore: dalla durata della certificazione verde, all’obbligo di Super green pass sul posto di lavoro per chi ha più di 50 anni dal 15... 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T20:37+0100

2022-01-31T20:37+0100

2022-01-31T20:37+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866235_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_330b8c8cf9f0c2867ea033ad4c54a760.jpg

Con l’inizio del mese di febbraio entrano in vigore le norme previste dal governo per la lotta alla pandemia.Tra le più dibattute quella dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 che entra in vigore dall’1 febbraio, e poi il Super green pass per tutti i lavoratori della stessa fascia di età dal 15 febbraio.Altro cambiamento quello legato alla durata del green pass base, che passa da nove a sei mesi.Le nuove scadenze del certificatoDall’1 febbraio ci saranno due binari diversi per chi possiede il green pass base e per chi, invece ha quello rafforzato.Super green pass:Green pass base:Obbligo vaccinale over 50Da domani scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50.Il 15 febbraio entrerà in vigore l'obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori over 50.Chi violerà la norma rischia una multa tra i 600 e 1.500 euro.E chi non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.Le questioni in sospeso e le proroghePer la scuola e l’armonizzazione delle regole, per le fasce regionali legate ai colori bisognerà attendere il Consiglio dei ministri di mercoledì in cui si discuterà anche dell’andamento dei piani legati al Pnrr.Per l’obbligo di mascherina all’aperto e per la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo il governo ha deciso una proroga di 10 giorni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass