Commissione europea annuncia inchiesta dell'antitrust su Pier Cardin e gruppo tedesco Ahle

La Commissione europea ha deciso di avviare una indagine ufficiale dell'antitrust per valutare se vi sia stata violazione delle regole sulla concorrenza all'interno dell'Unione Europea da parte di Pierre Cardin e del gruppo tedesco Ahle.Sul merito, la vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea Margrethe Vestager, responsabile Ue per la vigilanza sulla concorrenza commerciale, ha dichiarato, come riferito da Ansa: La commissione indagherà in particolare nella direzione dell'ipotesi che il gruppo di Pierre Cardin e Ahlers abbiano o meno elaborato strategie "ad hoc" per ostacolare le importazioni in parallelo e le vendite a determinati gruppi, usufruendo di restrizioni specifiche negli accordi di licenza. Nello specifico, la Commissione esaminerà se Pierre Cardin e Ahlers abbiano elaborato una strategia contro le importazioni parallele e le vendite a gruppi di clienti specifici di prodotti a marchio Pierre Cardin, applicando determinate restrizioni negli accordi di licenza.

