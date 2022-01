https://it.sputniknews.com/20220131/centrodestra-il-piano-di-salvini-ora-il-partito-repubblicano-14851055.html

Centrodestra, il piano di Salvini: "Ora il Partito Repubblicano"

Centrodestra, il piano di Salvini: "Ora il Partito Repubblicano"

Un nuovo contenitore politico che non sia una sommatoria ma la sintesi dei valori dei partiti di centrodestra, a cominciare da quelli che sostengono Draghi. 31.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-31T11:17+0100

2022-01-31T11:17+0100

2022-01-31T11:17+0100

italia

politica

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/14839598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a247cb853519abc93c67faba54fa25ac.jpg

"È inutile nasconderci dietro un dito", inizia così il lungo intervento in cui Matteo Salvini, dalle pagine de Il Giornale, parla della ricostruzione del centrodestra nel dopo-Quirinale. Le votazioni per il presidente della Repubblica secondo Salvini hanno mostrato "i limiti della coalizione" come è attualmente e le forze centripete "hanno tarpato le ali alle nostre legittime ambizioni", ma "bisogna reagire e creare daccapo le condizioni del nostro stare insieme".Il leader leghista prende atto che non basta una sommatoria delle "nostre forze" ma è necessario "ragionare in un'ottica veramente unitaria" con un "nuovo contenitore politico" dei partiti di centrodestra a cominciare da quelli che appoggiano l'attuale esecutivo. I valori della FederazioneIl nuovo soggetto politico dovrà essere una "sintesi culturale" dei partiti di centrodestra, accomunati da valori "chiari, solidi, alternativi a quelli della sinistra". "Prima di tutto - spiega Salvini - l'Italia, il sentimento nazionale che deve farci da guida e portarci a difendere gli interessi dei nostri cittadini", in particolare le partite Iva, i liberi professionisti, le PMI, quella "struttura reale che regge il Paese".Salvini ripropone la flat tax, in linea con le politiche di detassazione degli altri Paesi, e ribadisce la "forte impronta liberale" della Federazione che crede nell'"iniziativa privata" del "popolo dei produttori" in grado di garantire uno "sviluppo economico di lunga durata". La Federazione dovrà lavorare alla riforma dello Stato, con la semplificazione della burocrazia, al presidenzialismo e alla riforma della giustizia. Ribadisce i valori condivisi di sicurezza e legalità, fondamentali per esercitare la libertà personale, contro il fanatismo islamico e qualsiasi forma di intolleranza. Ricorda le radici giudaico-cristiane della nostra cultura e il valore della famiglia che "vogliamo tutelare ritenendola il baluardo stesso della nostra civiltà".Europa e posizione internazionale"Crediamo anche nell'Europa, e riteniamo auspicabile e da perseguire una unione fra i popoli e le nazioni del continente, ma siamo critici del modo in cui è andata costruendosi negli anni e opera ora l'Unione europea", spiega Salvini. La visione a livello europeo, come nazionale, è quella di una legislazione che lascia ampi margini alle comunità di prossimità in un'ottica federalistica e di sussidiarietà. Fenomeno migratorioInfine, rispetto al fenomeno migratorio di essere favorevole ad una immigrazione controllata e che si svolga "nella legalità e nella sostenibilità per il Paese ospitante, e quindi di qualità per gli stessi immigrati".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, matteo salvini