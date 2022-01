https://it.sputniknews.com/20220130/tecnologia-lassistente-vocale-siri-vi-alza-leta-14842969.html

Tecnologia: l'assistente vocale Siri vi alza l'età

Tecnologia: l'assistente vocale Siri vi alza l'età

L'errore è stato rilevato dal blog olandese "iculture". Se si chiede all'assistente vocale la propria età il sistema calcolerà la risposta tenendo conto solo... 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T21:14+0100

2022-01-30T21:14+0100

2022-01-30T21:14+0100

tecnologia

apple

errori

telefono

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/634/11/6341194_0:146:2501:1552_1920x0_80_0_0_be1b2c3ec3ced7a393fb75fff69d9b43.jpg

Presentato dall'amministratore delegato Apple Tim Cook, ad ottobre 2011, l'assistente vocale Siri ha davvero cambiato la vita dei detentori di i-phone ed altri prodotti del gruppo. Il sistema di assistenza, utilizzabile sui vari dispositivi del marchio, prometteva in effetti all'uscita di essere "l'assistente personale intelligente che aiuta a fare tutto: basta solo chiedere".A quanto sembra però, una cosa non riesce a fare bene: calcolare l'età delle persone. Se infatti, come riporta il blog olandese "iculture" che ha scoperto la falla nel sistema, una persona chiede a Siri quanti anni ha, quest'ultimo risponderà tenendo conto solo dell'anno di nascita.Sta proprio qui l'errore: se ad esempio l'utente sarà nato ad ottobre del '49, e nel momento in cui pone la domanda, avrà 72 anni e tre mesi, Siri risponderà che ha 73 anni, arrotondando per eccesso. Ma attenzione, non è un arrotondamento matematico. Semplicemente, come svelato dal blog che si è interessato alla questione, il sistema vocale nell'algoritmo che utilizza per il calcolo dell'età anagrafica usa la sola data dell'anno. Siri non tiene conto in definitiva né del giorno né dei mesi.Difatti non sbaglia nei confronti di chi ha da poco fatto il compleanno.L'assistente terrà conto dell'effettiva data di compleanno solo se questo dato è presente nella scheda personale dell'utente.

https://it.sputniknews.com/20211210/design-e-batteria-pericolosi-azione-collettiva-contro-gli-apple-watch-14132981.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologia, apple, errori, telefono, costume, società e curiosità