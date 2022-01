https://it.sputniknews.com/20220130/siria-attacco-contro-le-posizioni-curde-di-raqqa-uccisi-5-combattenti-14842553.html

Siria, attacco contro le posizioni curde di Raqqa, uccisi 5 combattenti

Siria, attacco contro le posizioni curde di Raqqa, uccisi 5 combattenti

Attacco alla roccaforte dello schieramento arabo-curdo nella provincia di Raqqa, nel nord della Siria. Cinque combattenti curdi hanno perso la vita, secondo... 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T22:06+0100

2022-01-30T22:06+0100

2022-01-30T22:06+0100

mondo

siria

sicurezza

attacco

curdi

raqqa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/517/12/5171273_0:309:6016:3693_1920x0_80_0_0_756935e70800e13315e4c8cf11d5e40e.jpg

Distaccamenti della "milizia popolare*" hanno attaccato la roccaforte delle formazioni arabo-curde "Forze democratiche siriane" (SDF) nella provincia di Raqqa nel nord della Siria. Cinque combattenti curdi sono stati uccisi, ha riferito l'agenzia radiofonica e televisiva di stato siriana.Le formazioni curde hanno raggruppato sul posto ulteriori forze e stanno conducendo incursioni alla ricerca degli aggressori.I media statali siriani hanno riferito l'11 gennaio che la "milizia popolare" ha attaccato un'auto con combattenti delle SDF nella provincia settentrionale di "Deir ez-Zor", uccidendo anche diversi combattenti curdi.Negli ultimi mesi sono diventati più frequenti gli attacchi a postazioni, checkpoint e pattuglie di paramilitari curdi nel nord della Siria e nella provincia di Deir ez-Zor in particolare.I "distaccamenti popolari*" sono formati dai residenti locali degli insediamenti nel nord della Siria, che sono controllati dai curdi con il supporto dell'esercito americano. Le milizie sono impegnate in attività di guerriglia contro la presenza delle forze della coalizione a guida USA e dell'autorità autonoma delle SDF nella regione oltre l'Eufrate, fertile regione della Siria orientale sulla sponda orientale del fiume omonimo, che comprende parte delle province di Aleppo, Al-Hasakeh, Raqqa e Deir ez-Zor.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri Paesi.

https://it.sputniknews.com/20220128/siria-il-ritorno-dellisis-14809605.html

siria

raqqa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, siria, sicurezza, attacco, curdi, raqqa