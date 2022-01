Discoteche: riapertura o tutto chiuso fino a marzo? Il consiglio dei ministri decide

https://it.sputniknews.com/20220130/scuola-contagi-mascherine-e-discoteche-il-consiglio-dei-ministri-cambia-di-nuovo-le-regole-14846771.html

Domani la riunione del governo per uniformare le regole di quarantene e Dad tra primaria e secondaria. L’esecutivo deciderà se estendere lo stop ad eventi e... 30.01.2022, Sputnik Italia

Passata l’elezione del presidente della Repubblica, il governo torna a concentrarsi sulle misure da aggiornare e adottare, in particolare per quanto riguarda scuola, discoteche, mascherine e sistema di colori per le Regioni.Domani il Consiglio dei ministri dovrebbe sciogliere e semplificare alcune modalità in particolare per quello che riguarda gli automatismi delle quarantene, uniformando le regole tra scuola primaria e secondaria.Ancora in forse il via libera a feste e eventi in discoteca e all’aperto. Per le mascherine potrebbe essere decisa un’estensione dell’obbligo all’aperto.Certo, invece, il cambio sul sistema di gestione delle Regioni, per cui probabilmente resterà soltanto la differenza con la zona rossa.Dad con tre contagiati anche alle elementariI cambiamenti per l’istruzione prevedono che chi ha il Super green pass rientri dall'autosorveglianza senza dover fare il tampone.Con l’aumento della percentuale di vaccinati anche nella fascia 5-11, quasi al 30% di prime dosi, il governo studia la possibilità alle elementari di evitare il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti vaccinati.Stop alle fasceTra i provvedimenti certi, i cambiamenti al sistema dei colori delle varie Regioni.Le fasce, bianca, gialla, arancione e rossa continueranno ad essere un punto di riferimento per l'analisi epidemiologica delle diverse aree.Ma l’unica vera differenza sarà con la fascia rossa per cui il governo dovrà definire le regole e norme per chi ha il Super green pass. Resta, infatti, da stabilire se in questa fascia le misure debbano essere applicate a chi ha totale copertura vaccinale.Discoteche aperte o rinvio a marzo?Il 31 gennaio scade il provvedimento del decreto Festività, entrato in vigore il 24 dicembre, e che prevedeva lo stop a discoteche, sale da ballo e all’organizzazione di feste e concerti in piazza.Il settore auspica che la norma non venga prorogata, ma secondo le informazioni riportate dalla stampa il governo potrebbe decidere di estendere lo stop fino al 31 marzo, quando scadrà anche lo stato di emergenza.

Rachele Samo

Rachele Samo

