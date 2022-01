https://it.sputniknews.com/20220130/roma-manifestazione-contro-gli-sgomberi---video-14844337.html

Roma, manifestazione contro gli sgomberi - Video

Roma, manifestazione contro gli sgomberi - Video

Centinaia di manifestanti hanno protestato nel centro di Roma contro gli sgomberi previsti dal comune e da attuare entro il 2022. 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T15:57+0100

2022-01-30T15:57+0100

2022-01-30T15:59+0100

multimedia

italia

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/14844269_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_dd888dbbdb831e97841d9dbc0cc62b77.jpg

I manifestanti, tra cui rappresentanti di sigle sindacali e movimenti di sinistra, hanno marciato con cartelli e striscioni per dire no alle 15.000 richieste di sgomberi pendenti.Secondo Maura Zacchi, insegnante e membro dell’Associazione Genitori Scuola Di Donato di Roma, uno degli sgomberi prioritari che potrebbero avvenire nelle prossime settimane include un edificio residenziale con 450 persone, 150 famiglie e abitanti di 27 nazionalità diverse.I movimenti criticano l’amministrazione comunale per non aver considerato la delicata situazione dovuta alla pandemia.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, italia, video, видео