Reggio Emilia, incendio in abitazione di Fabbrico, morti due bambini di 7 e 8 anni

Reggio Emilia, incendio in abitazione di Fabbrico, morti due bambini di 7 e 8 anni

A Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, probabilmente per l'esplosione di una bombola del gas, si è sviluppato un incendio che ha devastato una palazzina.

Incendio nella tarda serata di ieri che pare essersi sviluppato dall'esplosione di una bombola del gas. A perdere la vita due fratellini di 7 e 8 anni di orgine pakistana.Salvi i genitori. L'allarme era stato lanciato dalla madre dei ragazzi. Sul posto intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, ma anche l'elisoccorso giunto da Bologna e i mezzi di soccorso locali.Per i due bimbi, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. Le fiamme hanno avvolto l'intero edificio a due piani, dichiarato inagibile.Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri del comando di Fabbrico, per cercare di far luce sulla tragedia. Resta come detto al momento tra le più probabili l'ipotesi che l'incendio si sia sviluppato per una bombola di gas difettosa, che sarebbe esplosa, causando le prime fiamme che si sarebbero propagate poi all'intero edificio.

