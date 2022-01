https://it.sputniknews.com/20220130/quirinale-i-familiari-delle-vittime-di-ustica-ringraziano-mattarella-14844153.html

Quirinale, i familiari delle vittime di Ustica ringraziano Mattarella

Quirinale, i familiari delle vittime di Ustica ringraziano Mattarella

Il messaggio di saluto a Sergio Mattarella in occasione della sua rielezione al Quirinale da parte dell'associazione dei familiari della strage di Ustica 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T16:41+0100

2022-01-30T16:41+0100

2022-01-30T16:41+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9a29650f59f44521c8c44e09ac6a06.jpg

E' il messaggio dell'Associazione dei parenti delle vittime della Strage di Ustica che, tramite la sua presidente Daria Bonfietti, si congratula con Sergio Mattarella all'indomani della sua rielezione al Quirinale. Bonfietti ricorda "la sua costante attenzione per la vicenda Ustica" e la visita al Museo per la Memoria di Ustica per il quarantennale nel 2020. Nel messaggio i familiari ricordano la dedica espressa dal presidente in quell'occasione: La strage di Ustica​Il disastro aereo di Ustica avvenne il 27 giugno 1980, alle 20:59. A quell'ora il volo Bologna-Palermo di Itavia perde il contatto radio con l'aeroporto di Roma Ciampino. A bordo trasportava 81 persone, tra cui 13 bambini, ma soltanto i corpi di 39 passeggeri verranno recuperati dopo il ritrovamento dei resti della fusoliera, inabissata al largo dell'isola di Ustica. Sull'accaduto non è ancora stata fatta luce e la verità non è né univoca né chiara.Una delle ipotesi più accreditate è quella di un involontario coinvolgimento dell'aereo in uno scontro militare che vedeva implicati Francia, Libia e Stati Uniti. Il DC-9 infatti si sarebbe trovato sulla traiettoria di un missile durante un conflitto a fuoco, venendone colpito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia