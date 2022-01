https://it.sputniknews.com/20220130/portogallo-oggi-le-elezioni-anticipate-sfida-tra-socialisti-e-social-democratici-14839808.html

Portogallo, oggi le elezioni anticipate: sfida tra socialisti e social-democratici

Portogallo, oggi le elezioni anticipate: sfida tra socialisti e social-democratici

Testa a testa tra la formazione dei socialisti al governo e il centro-destra, in salita nelle ultime settimane nei sondaggi. 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T13:15+0100

2022-01-30T13:15+0100

2022-01-30T13:15+0100

mondo

portogallo

partiti

elezioni

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/838/84/8388499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_292f74ee9057a7599013e518b68c8649.jpg

Il Portogallo va alle urne nella giornata di oggi per il rinnovo del Parlamento, e si preannuncia un confronto diretto tra i socialisti in carica al momento, con il primo ministro uscente Antonio Costa, e l'opposizione di centro-destra. Si vota per il rinnovo dei 230 seggi del parlamento unicamerale del Paese.La Commissione elettorale nazionale intanto ha annunciato che il voto sarà "in totale sicurezza", riferendosi alla situazione Covid nel Paese, che ha registrato un numero record di contagi per la variante Omicron proprio nelle ultime settimane.Tenendo conto che in questo momento si riportano ben 1milione 100mila cittadini in isolamento per il Covid-19, la numero uno della Commissione, Vera Penedo, ha fatto sapere che il "voto è sicuro", come riportato da AGI.Le previsioni dei partitiIl partito del premier Costa in vantaggio nei sondaggi di ben 13 punti a novembre, ha dovuto affrontare la crisi di governo a seguito della bocciatura di bilancio dovuta alla rottura con gli ex-alleati di sinistra.A fine anno Blocco di Sinistra e Partito Comunista avevano chiesto ai Socialisti al governo di votare una "legge di bilancio più ambiziosa", volta all'aumento degli stipendi minimi, maggiori finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, l'aumento delle pensioni, in un Paese che da anni riversa in una situazione di crisi economica, con prezzi delle case molto elevati e problemi di disoccupazione e costo del lavoro. Il PS, partito socialista si troverebbe al 35, 36% stando alle ultime stime.Il centro-destra, rappresentato dal PSD, sfiora nei sondaggi il 33%.Tenendo poi conto di un 10,15% di indecisi, il rischio in queste elezioni è di incappare in una "parità tecnica", con scenari vari che si apriranno a seguito di questa tornata elettorale, e che vanno dalle alleanze con i partiti minori fino a una "doppia reggenza", o ancora ad un governo tecnico. Tante le sfide che il governo che si formerà alla luce di questa giornata dovrà affrontare: la pandemia, innanzitutto, ma anche la ripresa economica del Paese, la frammentareità del mondo politico, l'emergenza sociale per la disoccupazione, il costo della vita.

https://it.sputniknews.com/20211105/portogallo-crisi-di-governo-si-va-al-voto-anticipato-13610003.html

portogallo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, portogallo, partiti, elezioni, economia