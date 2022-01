https://it.sputniknews.com/20220130/per-la-rielezione-di-mattarella-spunta-il-nuovo-murales-di-laika-trasloco-bis-14846548.html

Per la rielezione di Mattarella spunta il nuovo murales di Laika: "Trasloco bis"

Per la rielezione di Mattarella spunta il nuovo murales di Laika: "Trasloco bis"

La street artist dedica al presidente un'opera a pochi passi dal Quirinale. Creata nella notte dopo il voto che ha sancito il secondo mandato. 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T20:02+0100

2022-01-30T20:02+0100

2022-01-30T20:02+0100

sergio mattarella

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/14845792_0:30:570:351_1920x0_80_0_0_4e1016b8e43be729c0c73677e0417464.jpg

Sergio Mattarella rifà le valigie e torna al Quirinale.Nella notte tra sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio, a pochi passi dal Quirinale, in via della Cordonata, è apparso un nuovo poster dell'artista Laika dedicato al secondo mandato del capo dello Stato.Il titolo dell'opera, ironica come di consueto, si intitola "Trasloco Bis". L'opera raffigura il presidente uscente - ed entrante - Mattarella mentre rincorre un furgone dei traslochi rosso appena partito, gridando di tornare indietro.Il riferimento è chiaro. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web e dei social le immagini del trasloco dalla casa di Palermo del presidente che ha preso in affitto un appartamento ai Parioli, quartiere di Roma dove aveva intenzione di trasferirsi dopo la fine del mandato.Trasferimento interrotto dopo la votazione dei grandi elettori di ieri sera che ha deciso per il suo secondo mandato al Colle.

https://it.sputniknews.com/20220129/mattarella-accetto-con-responsabilita-e-rispetto-per-le-decisioni-del-parlamento-14833897.html

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

sergio mattarella, quirinale