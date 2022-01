https://it.sputniknews.com/20220130/palermo-baby-gang-aggredisce-a-sputi-un-volontario-di-un-centro-vaccini-chi-te-lo-fa-fare-14841356.html

Palermo, baby gang aggredisce a sputi un volontario di un centro vaccini: "chi te lo fa fare?"

Una banda di ragazzini ha aggredito un volontario della Protezione Civile all'interno di un hub vaccinale di Palermo. 30.01.2022, Sputnik Italia

Episodio increscioso avvenuto all'interno del centro commerciale "La Torre", a Palermo. Il gruppo di ragazzini è stato poi allontanato dai vigilantes del centro, dandosi alla macchia.Non è la prima volta che il gruppo colpisce le persone in attesa di informazioni o della vaccinazione all'hub vaccinale predisposto all'interno del centro. A fare le spese delle interperanze dei giovani oggi è stato un 40enne, volontario della Protezione Civile locale, in servizio al centro informativo. I giovani hanno dapprima apostrofato il volontario con frasi di scherno del tipo di "chi te lo fa fare?", "chi ti ci porta", come riportato da Agi, per poi ribaltare sullo stesso il plexiglass messo a protezione dello stand, in una escalation di violenza, cercando di distruggere il punto informativo e sputando in direzione del volontario. Quest'ultimo è stato poi scortato a casa a fine servizio dalle guardie giurate e dai colleghi, dopo che i giovani lo avevano minacciato, dicendogli tra l'altro "che lo avrebbero aspettato a fine turno".Il Dipartimento regionale della Protezione civile tramite il suo dirigente generale Salvo Cocina ha espresso amarezza per l'episodio e "piena solidarietà" al collega.Il box informazioni verrà spostato e messo vicino agli uomini della sicurezza del centro commerciale. La direzione dell'hub vaccinale ha presentato una denuncia alle forze dell'ordine sull'accaduto.

