Magrini (Aifa): “Siamo a una svolta nella lotta alla pandemia: un nuovo vaccino e un antivirale”

Magrini (Aifa): “Siamo a una svolta nella lotta alla pandemia: un nuovo vaccino e un antivirale”

Per Nicola Magrini, capo dell’Agenzia del farmaco italiana, (Aifa), la curva dei contagi si sta raffreddando e “già da due settimane i casi sono rallentati e da qualche giorno in discesa. Si può guardare con fiducia ai prossimi mesi tra primavera ed estate, almeno in Europa”.Un ottimismo che il numero uno dell’Aifa, parlando al Corriere della Sera, proietta anche sui nuovi strumenti a disposizione per curare i pazienti affetti da coronavirus.L’Italia ne ha acquistata una fornitura pari a 600mila trattamenti che saranno a disposizione già la prossima settimana.A questo sia aggiunge il monoclonale Sotrovimab “che ha mantenuto una certa efficacia” contro Omicron a differenza di altri della prima ora “ed è in arrivo un’altra combinazione di due monoclonali di AstraZeneca, per i pazienti più a rischio, gli immunodepressi”.Per Magrini è una svolta, perché “possiamo aiutare i pazienti più vulnerabili evitando che sviluppino forme gravi”.Attenzione a troppi antibioticiMagrini punta il dito contro la pratica di somministrazione o automedicazione con antibiotici per i malati di coronavirus.Il numero uno dell’Aifa sottolinea “l’assenza totale di benefici dell’azitromicina, l’antibiotico che è stato oggetto di accaparramento, sia nella cura sia nella prevenzione del Covid-19. L’uso improprio di questi farmaci è stato fortemente sconsigliato da Aifa e da tutte le agenzie internazionali”.In questo momento, infatti, bisogna combattere anche contro “l’emergenza, che si chiama ‘antibiotico resistenza’ che è drammaticamente in aumento”.Magrini spiega che gli antibiotici “non servono nelle infezioni virali e neppure nella maggior parte delle infezioni delle alte vie respiratorie come bronchiti, otiti e faringiti. I medici che li prescrivono fanno cattiva pratica clinica e contribuiscono all’aumento del fenomeno della resistenza ai farmaci”.

